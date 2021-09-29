السعودية تؤكد على مبادرتها لإنهاء ازمة اليمن تتضمن وقف إطلاق النار بمراقبة أممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الرياض- أكد ولي العهد في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وذلك لدى لقائه الاربعاء مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي، جيك سوليفان

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، عن محمد بن سلمان أن المبادرة “تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة”.

واشارت الوكالة الرسمية إلى أن سوليفان، أكد من جانبه على “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني”، و”الدعم التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة”.

‏كما توافقت واشنطن والرياض على “تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.”