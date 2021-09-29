إيطاليا: 63 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 3212 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاربعاء تسجيل 3212 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و63 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والمرضى حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 668 ألفا و261، توفي منهم 130 ألفا و870 مريضا.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 65 وفاة والاصابات 2985 إصابة، فيما يبلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.1%.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 9 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 450 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 101 مريض، ليصبح عددهم اليوم 3317.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و441 ألفا و412، بعد شفاء 6 آلاف و42 مريضا بين أمس واليوم.