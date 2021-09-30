برلسكوني: أولاف شولتز سياسي متواضع لا يصلح لحكم ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا)، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أولاف شولتز بـ”السياسي المتواضع”.

وأضاف برلسكوني (85 عاما)، الذي ينتمي حزبه (فورتسا إيتاليا) إلى كتلة المحافظين (الشعب الاوروبي) البرلمانية “شولتز يطالب بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين أنه في الواقع لم يفز أحد في ألمانيا. لكني أعرف السيد شولتز جيداً ، وأؤكد لكم أنه سياسي متواضع. متواضع جدًا”.

ووفق برلسكوني، فإن شولتز، الذي يطمح لمنصب المستشارية “لا يصلح لقيادة دولة عظيمة مثل ألمانيا، بعد 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل”.