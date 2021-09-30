وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الى البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الى العاصمة البحرينية المنامة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي الى المملكة.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: “وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب”.

ومن المقرر ان يفتتح لابيد سفارة بلاده في العاصمة البحرينية وأن يلتقي مسؤولين بحرينيين على رأسهم نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني كما يوقع اتفاقيات ثنائية.

وكان السفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة وصل الشهر الجاري الى تل ابيب لتولي مهامه.

وتصل اليوم الى مطار بن غوريون في تل أبيب طائرة مباشرة من المنامة لشركة “طيران الخليج” مدشنة رحلتين أسبوعيا.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا العام الماضي إتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.