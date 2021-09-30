مسؤول إيطالي: لن نفرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية، بييرباولو سيليري أن سلطات بلاده لن تفرض على المواطنين إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 وذلك نظرا لنجاح حملة التطعيم الوطنية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات إذاعية صباح الخميس “حملة التطعيم ناجحة، نقترب من (تحصين) 80% من المواطنين (فوق 12 عاما). يجب أن نصل إلى 90%”.

وأضاف “أعتقد أن توسيع نطاق إلزامية استخدام الشهادة الصحية الخضراء (الشارة الخضراء) سيسرع حملة التطعيم أيضًا، وفي نفس الوقت يجب أن نوفر الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر ضعفا. الدول الأخرى تنظر إلى إيطاليا كنموذج. الشهادة الصحية الخضراء هي الطريق الصحيح، وحتى الآن لا توجد اسباب لإلزامية التطعيم”.