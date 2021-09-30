دراغي يلتقي الناشطة البيئية غريتا غوتنبرغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- التقى رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي اليوم الخميس بمدينة ميلانو الناشطة البيئية السويدية غريتا غوتنبرغ، وذلك على هامش حدث “الشباب من أجل المناخ” تحضيرا لقمة المناخ كوب 26 في مدينة غلاسكو.

وركز اللقاء، بمشاركة الناشطتين البيئيتين (الاوغندية) فانيسا ناكاتي و (الايطالية) مارتينا كومباريلي، على “التزام إيطاليا بمكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية، في ضوء رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين وشراكتها مع المملكة المتحدة في رئاسة قمة كوب 26″، حسبما أفادت مصادر في رئاسة الحكومة الايطالية.