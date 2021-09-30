دراغي: إرتباط وثيق بين أزمات المناخ والوباء والغذاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- نوه رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي بـ”الارتباط الوثيق” بين أزمات المناخ ووباء كوفيد-19 والغذاء.

وقال الخميس مخاطبا، الجلسة الختامية لمؤتمر (شباب من أجل المناخ) التحضيري لقمة غلاسكو للمناخ (كوب 26)، “لمعالجة كل هذه الأزمات، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع بكثير وبفعالية أكبر”.

وشدد رئيس الوزراء الايطالي على أن الانتقال البيئي والتحول للاقتصاد الاخضر “ليس خيارا، بل إنه ضرورة. لدينا احتمالان فقط: مواجهة تكاليف هذا التحول الآن، أو التحرك في وقت لاحق، مما يعني دفع ثمن أعلى بكثير بكارثة مناخية”.

وأردف دراغي محذرا: “على الرغم من التدابير التي تم تنفيذها بالفعل للتصدي لتغير المناخ، إلا أننا ندرك بالحاجة إلى عمل المزيد – أكثر من ذلك بكثير. وسيكون هذا هو هدف القمة التي ستعقد في روما في نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم، على مستوى مجموعة العشرين…نريد الابقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تتماشى مع هذا الهدف “.

كما رأى دراغي أنه “يتعين على الدولة الاستعداد لمساعدة العائلات والشركات على تحمل التكاليف قصيرة الأجل” للانتقال البيئي. وأشار رئيس الوزراء على وجه الخصوص إلى أن “التعافي بعد الوباء يمنحنا الفرصة لمتابعة طموحاتنا المناخية، والقيام بذلك بشكل عادل”.