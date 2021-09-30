بوريل في أول جولة خليجية تشمل قطر والامارات والسعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية عن جولة خليجية للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تبدأ اليوم وتستمر إلى 3 تشرين الاول/أكتوبر. وتشمل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية له كرئيس للدبلوماسية الاوروبية إلى المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل في وقت لاحق الخميس الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. كما سيجتمع مع مستشار الأمن القومي لأمير قطر، محمد بن أحمد المسند.

وينتقل بوريل يوم الجمعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر السياسة العالمية (WPC) في أبو ظبي. وسيعقد اجتماعات ثنائية على الهامش، بما في ذلك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

ويختتم بوريل جولته الخليجية في المملكة العربية السعودية، حيث سيجتمع في الرياض يوم الأحد مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والإعلام ماجد بن عبدالله القصبي، ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.