إيطاليا: تحقيق في تهديدات عبر الويب ضد دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اجراء تحقيق في تهديدات عبر الويب تلقاها رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، يقوم رجال شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) التابعة لمديرية شرطة روما وإدارات شرطة البريد المتخصصة إقليميا، بإجراء أربع عمليات بحث شخصية ومحلية وعلى الكمبيوتر، بتفويض من المدعي العام في روما ضد عدد من الأشخاص المقيمين في روما”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “مواقع مختلفة من التراب الوطني لعبت دورًا مهمًا في حملة الكراهية، التي تم نقلها عبر الويب أيضًا، من خلال الإهانات والتهديدات دراغي، وبشكل خاص بعد الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء”.

وأشارت المصادر إلى أن “نشاط التحقيق المعمق، الذي نسقه مكتب المدعي العام في روما، والذي أجرته المديرية المركزية للشرطة الوقائية، دائرة شرطة البريد والاتصالات، وشعبة روما للتحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos)، مكننا من الحصول على أدلة ذات صلة ضد المشتبه بهم”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إن “محتويات الملفات الشخصية التي تم تحليلها تحمل طابع الإنكار ورفض اللقاحات، كما تستهدف أيضاً رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19”.