حماس: افتتاح سفارة لاسرائيل بالبحرين “جريمة قومية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت حركة (حماس) الفلسطينية افتتاح إسرائيل سفارة بالبحرين “جريمة قومية”، على حد وصفها.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم : “استقبال النظام البحريني وزيرَ خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية في المنامة، جريمة قومية ضد مصالح الأمة، وامتداد لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع”.

وأضاف في بيان: “يتزامن افتتاح سفارة للاحتلال في المنامة مع جريمة ارتكبها جيش الاحتلال بإعدامه إحدى نساء فلسطين على بوابات المسجد الأقصى، وهو ما يشكل تشجيعًا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة”.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وصل اليوم الى البحرين لافتتاح سفارة بلاده في المنامة.

وقال قاسم: “ندعو كل القوى الحية في الأمة أن تعلي صوتها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الذي لا يخدم إلاالمصالح الصهيونية وروايته الاستعمارية”.