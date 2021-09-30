نائبة وزير خارجية إيطاليا تترأس طاولة تنسيق بشأن أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ترأست نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني يوم أمس، الاجتماع الثاني لطاولة التنسيق حول أفغانستان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والإدارات المعنية الأخرى.

وقال بيان لوزارة الخارجية صدر الخميس، إن “في قلب النقاش، جرت دراسة الوضع الإنساني في البلاد وتحديد الأولويات على ضوء برمجة الموارد المخصصة”.

وأشارت مذكرة قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، إلى أنه “تم على وجه الخصوص، تقرر تفعيل مجموعتين تقنيتين لمهمة التحضير الأفضل لمناقشات جدول الأعمال الخاص باحتياجات وآفاق المساعدات الإنسانية للمواطنين الأفغان في البلدان المجاورة”.