اتفاق أوروبي-أمريكي على دعم صناعة أشباه الموصلات لمواجهة الهيمنة الاسيوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية عن الالتزام “ببناء شراكة لإعادة التوازن إلى سلاسل الامدادات العالمية لأشباه الموصلات”، الرقائق الالكترونية التي تحتكر انتاجها دول اسيوية وتعيق ندرتها الحالية في الاسواق انتعاش قطاعات إنتاج السيارات والاجهزة الالكترونية في أوروبا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في اعلان مشترك بعد اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا الامريكي-الأوروبي في بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتزم الطرفان بالعمل من أجل “زيادة أمن العرض” لأشباه الموصلات لكل منهما وكذلك “زيادة القدرة على تصميمها وتصنيعها على وجه الخصوص”.

كما أعاد الإعلان المشترك ، من بين أمور أخرى، التأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة مراقبة الاستثمارات الأجنبية “للمخاطر على الأمن القومي الامريكي وداخل الاتحاد الأوروبي وعلى النظام العام”، من خلال أنظمة فحص “شفافة وغير تمييزية”، وكذلك أهمية الضوابط على الصادرات على السلع “ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري”.

وترأس اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا عن الجانب الاوروبي نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس ومفوضة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، وعن الجانب الامريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكنK ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

وتعليقا على الاتفاق، كتب دومبروفسكيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي “اليوم يمثل فصلًا جديدًا في العلاقات عبر الأطلسي. يلتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعمل الجاد لتحديد القواعد والمعايير معًا التي ستدعم شركاتنا وعمالنا ومستهلكينا في القرن الحادي والعشرين”.