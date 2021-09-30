الازمة الافغانية تتصدر أجندة زيارة بوريل للدوحة  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه بدأ زيارته للدوحة الخميس بلقاء مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا خلاله وجهات النظر حول “الوضع في المنطقة، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر وكيفية بناء شراكة أقوى في التعامل مع التحديات الحالية: أفغانستان، البرنامج النووي الايراني، وقضايا الطاقة”.

كما التقى المسؤول الاوروبي في وقت لاحق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأشار بوريل، في تغريدة إلى “نقاش متعمق” مع نائب رئيس الوزراء القطري بشأن الوضع في أفغانستان ودور الدبلوماسية القطرية في “تسهيل التفاعل وتوجيه الرسائل إلى طالبان حول تطلعات المجتمع الدولي” بشأن عمل حكومة الحركة في أفغانستان.

وتعتبر الدوحة المحطة الاولى لبوريل في زيارة للخليج تستمر إلى 3 تشرين الاول/أكتوبر وتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هي الاولى له كرئيس للدبلوماسية الاوروبية إلى المنطقة..

وسينتقل بوريل يوم الجمعة إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر السياسة العالمية (WPC) في أبو ظبي. وسيعقد اجتماعات ثنائية على الهامش، بما في ذلك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

ويختتم المسؤول الاوروبي جولته الخليجية في المملكة العربية السعودية، حيث سيجتمع في الرياض يوم الأحد مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والإعلام ماجد بن عبدالله القصبي، ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.