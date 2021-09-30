وزير الصحة الإيطالي: نشهد إعادة الانطلاق بعد أشهر صعبة للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إنه “بعد هذه الأشهر الصعبة، ها نحن نشهد إعادة الانطلاق”.

جاء ذلك خلال حديث الوزير سبيرانتسا في العرض التقديمي للدورة الحادية عشرة لمشروع (فريتشاروسّا) للوقاية من سرطان الثدي، في روما الخميس، الذي روجت له شركة (انكوترا دونّا) مع شركة السكك الحديدية الإيطالية، وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبدعم الجمعية الإيطالية لطب الأورام (Aiom) وجمعية شركات الأدوية (Farmindustria).

وأضاف الوزير، أنه “وافقنا يوم أمس على وثيقة الاقتصاد والمالية المحدثة (Def)، والتي تعطي رسالة عن دولة تنهض وتبدأ من جديد”، حيث “تُعدّ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ خلال عام 2021 رقمًا مهمًا بالنسبة لبلد يحاول استئناف العمل وإعادة (فتح) الأنشطة، لكنه يبقي قدميه على الأرض، مع عناصر حذر من ناحية التدابير الصحية”.

وأشار سبيرانتسا إلى أن “بلدنا لا يزال يرغب بالاستثمار في حملة التطعيم، لكنه يبدأ من جديد. والشرط المسبق لاستئناف العمل هو الانتصار في هذه المعركة الصحية”، لذا فإن “تعزيز النظام الصحي الوطني هو الشرط الأساس لإعادة التشغيل”.

وأوضح الوزير أن “اللبنة الأولى لإعادة تشغيل بلادنا يجب أن يكون تعزيز الخدمة الصحية الوطنية. ولا يكفي أن يتعامل جزء من البلد فقط مع هذا الأمر”، بل “نحن بحاجة لرسالة شاملة وعالمية، تكون فيها صحة الناس هدف نظام البلاد بأكمله”.

وأشار سبيرانتسا إلى أن “مبادرة اليوم تقدم لنا نموذجًا إيجابيًا: فهناك أعمال تجارية، مهن، مجتمع علمي، منظمات، مؤسسات، حكومة وأقاليم”. واختتم بالقول إن “المعركة من أجل الصحة يجب أن تكون معركة الجميع”.