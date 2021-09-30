لوكانو: إنها نهاية حياة أمضيتها بدعم المستضعفين ومحاربة المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا – قال رئيس بلدية رياتشي السابق، دومينيكو لوكانو “لقد أمضيت حياتي في خدمة المثل العليا، ضد المافيا، كنت رئيس البلدية ووقفت مع آخر اللاجئين الذين وصلوا إلينا، خلت بأني أساهم بإنقاذ أرضي، لقد كانت تجربة رائعة لا تُنسى، لكن عليّ اليوم أن آخذ بالاعتبار أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لي”.

وفي تصريحات لشبكة (CNews) الخميس، مباشرة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا وشهرين في القضية المسماة “كسينيا”، أضاف لوكانو: “إنه أمر ثقيل للغاية، لا أعرف إن كانت تطبق مثل هذه الأحكام في جرائم المافيا. إنها لحظة صعبة، لا أعرف ماذا سأفعل. كنت أتوقع صيغة تبرئه واسعة”.

وأردف العمدة السابق: “أنا أقبل كل هذا، لكنني أريد أن أصرخ، لم يكن لدي حتى المال لأدفع للمحامين، واضطررت إلى تعيين محامي، أفتقر إلى المال للعيش، كيف يمكنني سداد هذه الأشياء؟ إنها قصة غير مسبوقة. أنا لا أتظاهر، إنني أقول أشياء حقيقية. وهذه هي الخاتمة اليوم”.

وكانت نيابة لوكري، قد اتهمت لوكانو في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، بـ”الاستهانة الكبيرة بالقواعد على الرغم من الدور المؤسساتي الذي يلعبه”، وذلك “من خلال تنظيم (زيجات مصلحة) بين مواطنين من رياتشي ونساء أجنبيات، بهدف تفضيل استمرار اقامتهن بصورة غير شرعية على التراب الإيطالي”.