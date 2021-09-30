ناشط إنساني إيطالي: انقاذ 16 ألف مهاجر في البحر المتوسط ​​منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال ناشط إنساني إيطالي، إن 16 ألف مهاجر تم انقاذهم في عرض البحر المتوسط ​​منذ بداية العام الجاري، داعيا إلى وقف “مجازر” المهاجرين.

جاء ذلك على لسان رئيس فيلق الإغاثة الإيطالي التابع لمنظمة فرسان مالطا (CISOM)، جيراردو سولارو ديل بورغو، وهو يستذكر اليوم الوطني لذكرى ضحايا الهجرة، الذي أُقيم إحياءً لذكرى غرق سفينة محمّلة بالمهاجرين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا إثر اندلاع النيران فيها، مما أدى إلى مقتل 368 شخصًا من بين 500 شخص كانوا على متنها.

وأضاف ديل بورغو في تصريحات صحافية الخميس، أن “ثماني سنوات مرت منذ أن قال أحدهم: لا موتى في عرض البحر بعد اليوم، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد الضحايا الذين يعلن عنهم عشرات الآلاف، والمذبحة الصامتة للمهاجرين في البحر المتوسط ​​مستمرة”.

وأشار عضو فرسان مالطا، إلى أن “الرجال عديمي الضمير يدفعون أناساً يائسين للصعود على متن قوارب متهالكة، في ظروف لا إنسانية، بحثًا عن مستقبل مع ما يحملون من أحلام وآمال، ثم يتركونهم لمصريهم تحت رحمة الأمواج”.

وذكر رئيس (CISOM) أنه “تم إنقاذ 155 مهاجرا فقط من بين النساء والأطفال والرجال من براثن الموت بفضل تدخل رجال الإنقاذ، في ليلة إحدى أعظم مآسي الهجرة، كان متطوعو فيلقنا هناك على خط المواجهة وشاركوا في عمليات البحث والإنقاذ على متن الوحدات البحرية التابعة لخفر السواحل”.

وأوضح ديل بورغو أن “تعاوننا مع خفر السواحل بدأ منذ عام 2008، والذي ينطوي على عمل الطاقم الطبي والصحي التابع لفيلق الإنقاذ الإيطالي التابع لمنظمة فرسان مالطا، على متن أليات خفر السواحل وقوات الشرطة المالية لضمان إنقاذ وإنزال الأشخاص الذين يواجهون الصعوبات”. وخلص قائد (CISOM) إلى القول إنه “منذ بداية العام، شارك متطوعونا في 141 عملية إنقاذ، وقدموا الرعاية الصحية والدعم لحوالي 16 ألف مهاجر”.