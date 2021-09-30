دي مايو حول قضية ريجيني: “مصر محاور لا مفر منه”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن مصر تمثل “محاوراً لا مفر منه”، وهي “تشاطر إيطاليا في هدف دعم العملية السياسية” في ليبيا.

وخلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق بوفاة جوليو ريجيني في قصر سان ماكوتو (مكتبة مجلس النواب) الخميس، أضاف الوزير دي مايو أن “الدور الدولي لمصر لا ينقص من التزام حكومتنا بأكملها في الاستمرار بالمطالبة بكشف الحقيقة وراء حادث قتل جوليو المأساوي”، التي تُعدّ “مرجعاً أساساً في علاقاتنا مع القاهرة”.

وقد استشهد وزير الخارجية على وجه الخصوص، بـ”تعدد قطاعات وأطر التعاون الجيوسياسية. من إدارة الأزمات الإقليمية إلى مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالبشر، مرورا بإدارة تدفقات الهجرة والتعاون في مجال الطاقة”، مبيناً أن “هذه ملفات تؤثر بشكل مباشر على أمننا ومصالحنا الوطنية. وأذكر على وجه الخصوص استقرار ليبيا وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط”.

ثم تحدث دي مايو عن دور مصر “في تعزيز العلاقات مع حكومة طرابلس، والتي كانت حتى وقت قريب معقدة للغاية”، كما أنها “تشاطر إيطاليا هدف دعم العملية السياسية لصالح ليبيا موحدة ومستقرة بشكل فعال، مع مؤسسات متمكنة لممارسة سلطة سيطرة حقيقية على الإقليم وتحرير البلاد من وجود المرتزقة الأجانب والمليشيات والقوات المقاتلة”.

وبهذا الصدد، عرّف دي مايو مصر على أنها “الفاعل الإقليمي الوحيد القادر على التحدث بفعالية مع جميع الأطراف المعنية. وهو موقف تعزز بشكل كبير بمناسبة أزمة غزة الأخيرة، والتي شهدت قيام القاهرة بعمل وساطة حاسم بين الطرفين للتوصل إلى هدنة بين (حماس) وإسرائيل”.

وحسبما أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي، فإن “العمل على توعية القاهرة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني مستمر على أية حال”. وفي معرض حديثه عن “الاختلاف العميق بين الاستنتاجات التي توصل إليها المدعيان العامان، أشار دي مايو إلى “الحق بالضغط من أجل استئناف الاتصالات بين هيئات التحقيق”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “هذا الإجراء تم تنفيذه في المقام الأول بفضل الخطوات المتكررة لسفيرنا بالقاهرة، جامباولو كانتيني”.