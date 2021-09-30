إيطاليا: 3804 إصابة بكوفيد و51 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه تم تسجيل 3804 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 51 حالة وفاة جديدة”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 130,921 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى “تراجع أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض وباء كوفيد 19، ليصل الى 3198″، أي “بفارق 119 حالة منذ يوم أمس”، كما “انخفض عدد مرضى العناية المركزة، ليصل إلى 440 شخصاً”، وهم “أقل بـ10 حالات مقارنة بأمس”، بينما “تماثل للشفاء 5714 شخصاً إلى الـ24 ساعة الأخيرة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “تم إجراء 308,836 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 1.23٪”.