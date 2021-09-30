تحقيقات مع 4 أشخاص على خلفية تهديد ماتّاريلا ودراغي على الويب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر قضائية إيطالية أن التحقيق جارٍ مع أربعة أشخاص، وفقا لاختلاف مواقفهم، بتهمة التهديد المشدد، وتشويه سمعة الجمهورية ومؤسساتها، والإساءة إلى شرف ومكانة رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم تفتيش 3 من بين المتهمين الأربعة اليوم من قبل عناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos)، بمقر شرطة روما، وكذلك من قبل شرطة البريد، في إطار تحقيق نسقه مكتب المدعي العام بالعاصمة بشأن الإهانات والتهديدات عبر الإنترنت ضد رئيس الوزراء ماريو دراغي، رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ووزير الصحة روبرتو سبيرانتسا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19”.

وذكرت المصادر، أن “عمليات التفتيش شملت 3 أشخاص يقيمون في روما (بلدة بوميتسيا) وميلانو، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا”، حيث “محتويات الملفات الشخصية التي تم تحليلها تحمل طابع الإنكار ورفض اللقاحات”.

وبحسب ما أظهرت التحقيقات، فإن “المشتبه بهم بالإضافة إلى إعادة إطلاق أخبار زائفة بأسماء مستعارة، قاموا بإنشاء ملفات تعريف اجتماعية أرسلوا من خلالها التهديدات”.