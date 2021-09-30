دي مايو: لم يمنعنا الوباء مع متابعة التحقيق بقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه على الرغم من انتشار الوباء، اجتمع فريقا المحققين المختصين بقضية ريجيني مرتين، في روما يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر وفي القاهرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وخلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق بوفاة جوليو ريجيني في قصر سان ماكوتو (مكتبة مجلس النواب) الخميس، أضاف الوزير دي مايو، أن “مدعي عام الجمهورية بروما، ميكيلي بريستيبينو، ونظيره المصري حمادة الصاوي، عقدا مؤتمرين بالفيديو في 1 تموز/يوليو، و30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، ولولا العمل المستمر لدبلوماسيتنا، لما اتيحت هذه الاتصالات”، لكن “توجب على المدعيين الاعتراف بعدم اتفاقهما وانقسام المسارات القضائية”.

وذكر وزير الخارجية، أن “المطالبة بالحقيقة والعدالة في حادث قتل جوليو ريجيني، مثَّل العنصر المركزي بصراحة وعزم في المحادثات”، التي أجراها الوزير دي مايو مع نظيره المصري “سامح شكري في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

وأكد دي مايو، أن “طلب الحقيقة لأجل ريجيني كان أيضًا في صميم المهمة التي قام بها المدير السياسي لوزارة الخارجية، السفير فيرارا، إلى القاهرة، في 9 أيلول/سبتمبر”، مبيناً أن “السعي وراء الحقيقة كان وسيظل على الدوام هدفًا أساسيًا يجب تحقيقه في علاقاتنا مع مصر”.

وأشار دي مايو إلى أن “لذكرى جوليو وأسرته الحق بمعرفة الحقيقة، بل وإيطاليا بأكملها أيضًا”، مبيدياً “أخلص وأعمق مشاعر القرب من باولا وكلاوديو ريجيني”. وذكّر بأن “الوصول إلى إطار عمل نهائي، وإقراره بمحاكمة عادلة، لن يعيد جوليو لوالديه، لكنه سيعيد تأكيد قوة قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون التي آمن بها جوليو”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأن “العلاقات مع مصر لن تكون قادرة على أن تتطور بكامل طاقتها حتى يتم إلقاء الضوء الكامل على ما حدث، مع الأخذ بالاعتبار الحساسية الصحيحة والمستمرة والعالية للغاية تجاه هذا الأمر من جانب المؤسسات والرأي العام الإيطالي”. واختتم بالقول، إن “هذا سبب آخر جعلنا نحيط شركاءنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمطالباتنا بالعدالة والحقيقة”.