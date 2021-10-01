وزير البيئة الإيطالي: عملنا بعيد كل البعد عن الثرثرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، أن “العمل الذي قمنا به هو على العكس تماما من الثرثرة”.

وأضاف الوزير تشينغولاني في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أن “شيئاً مهماً حدث في ميلانو، حيث استقل أربعمائة شاب طائرة وعملوا لمدة يومين على إعداد وثيقة مقترحات”، لذا “فالتزامنا يتمثل بتقديم هذا النص للدورة السادسة والعشرين لقمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو”، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. فمن الصواب أن يقدموا هم الطلبات، ومن واجبنا تقديم إجابات”.

وقال الوزير غداة اللقاء الذي جمع الناشطة غريتا غوتنبرغ ورئيس الوزراء ماريو دراغي: “يلقي الشباب خطابًا صحيحًا للغاية: عندما يكونون بالغين، سيدفعون ثمن أخطائنا. وبالتالي يطلبون الجلوس على الطاولة الآن، من أجل التمثيل. الوضع معقد بالطبع. نتحدث جميعًا عن الانتقال الطاقي ونحن على يقين من أنه أمر لا يمكن تأجيله. لكننا نعلم أنها أعظم فرصة في القرن، ويجب التعامل معها بشكل وثيق للغاية على صعيد إلغاء عدم المساواة”.

وأشار تشينغولاني إلى أن “مجموعة العشرين تمثل 80٪ من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأكثر من 4 مليارات شخص. فماذا عن الـ3 مليارات الأخرى؟ لا يمكننا التحدث إليهم عن التحول كما نفعل في إيطاليا أو في الولايات المتحدة. لقد انتقدنا المندوبون في الأيام الأخيرة بشدة، ومعهم كل الحق: إنهم يدفعون عواقب أعلى بكثير من عواقبنا، فالمشكلة أصبحت بالنسبة لهم اليوم تتمثل بالبقاء”.

ووفقًا لوزير التحول البيئي، “يجب أن نستمع إلى الجزء غير الممثل في مجموعة العشرين من سكان العالم”، وأن “الشباب يجب أن يكون الأول في سلسلة طويلة من أجل المناخ. يجب أن يكون هذا سبيلا وليس مجرد مكان عديم الفائدة. نحن مدينون وفي هذه الأيام ظهر التفاوت العالمي الكبير”. فـ”قبل كوفيد وعدنا بـ 100 مليار سنويًا، ووصلنا إلى 60 فقط. نحتاج إلى ربط الانتقال بالعدالة الاجتماعية، لذا فالأمر أكثر صعوبة”.