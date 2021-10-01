مفوض أوروبي: حد أدنى من الدخل للشباب الذين لا يمتلكون مورداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب مفوض أوروبي بمنح حد أدنى من الدخل للشباب الذين يأتون من أسر تعاني من صعوبات وفي أوضاع حرجة، مساعدة الشركات لتوظيفهم، والتدخل لتنظيم العمل على المنصات الرقمية، وكبح الهشاشة.

وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العمل نيكولاس شميت، في معرض تقديمه لخطة عمل الاتحاد الأوروبي التي وضعها بنفسه، أن “علينا أولاً التأكد من خلق الوظائف. إن كانت لدينا سوق عمل ديناميكية، فسنحظى بمجال أكبر للتحرك أيضاً. والأشخاص مستعدون أيضًا لقبول قدر أكبر من الحركة عندما يعلمون أنهم إن تم فصلهم، يمكنهم ايجاد حل آخر بسهولة. يجب مواجهة هذين الجانبين معًا”.

وقال شميت في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الجمعة: “أطلقت رئيسة المفوضية فكرة رعاية الشباب بشكل أفضل، وبشكل خاص ذوي المستوى المتدني من المهارات أو التعليم، ومن تركوا المدرسة. فلنتحدث عن الاحتياجات المحددة. إنها حاجة ماسة إلى حد ما في إيطاليا”.

وخلص المفوض الأوروبي مشدداً على إنه “يجب مساعدة الشباب الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ويواجهون صعوبة في بدء حياتهم. يجب مواجه اللامساواة الاجتماعية المتزايدة”.