مرشح رئاسة بلدية روما: المدينة في شلل تام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد مرشح تيار يمين الوسط لمنصب عمدة روما، إنريكو ميكيتّي، إن “العاصمة مدينة في حالة شلل تام. يجب إعادة آليتها الإدارية إلى مسارها الصحيح، والكفاءة هي الكلمة الأساسية لإعادة الإدارة العامة إلى العمل في خدمة المواطنين والشركات”.

وأضاف ميكيتّي في تصريحات لصحيفة (إل تيمبو) الجمعة، بشأن مرافق البلدية، أنه “يجب جعلها عامة بنسبة 100٪”. لكن “يجب إعادة تحفيز الموظفين بمشروع صناعي. من يمتلك رؤية لسلطة محلية فليفكر في هذا”.

وتابع: “هناك رأس مال بشري يجب احترامه، وهناك عائلات. في كلتا الحالتين، سينتهي الأمر بشركة النقل العام (Atac) والشركة البلدية للبيئة (Ama) مثل ما حدث مع أليتاليا”، نريد مدينة مليئة بمواقع البناء. استاد روما على سبيل المثال، يجب بناءه على الفور وبعد ذلك يجب إجراء عملية إعادة تطوير”.

وأشار المرشح إلى أن “هناك حاليًا مخطط حضري يعود لعام 2008، إنه جامد نوعًا ما، لكن يمكن تنفيذ العديد من الأشياء التي ينطوي عليها من خلال تفعيل ما يسمى بخطط الاسترداد في الضواحي. يجب أن تبدأ إعادة التطوير من تلك الحقائق التي تفتقر للأسف لأعمال التحضر، التي لم تكتمل بمرور الوقت”.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن، تحدث ميكيتّي عن “عدم تسامح مطلق. إذا كان هناك قانون، فيجب احترامه. إذا ادعى شخص ما بحقه في شغل عقار بدون سند، فيجب على هذا الشخص أن يجد مأوى في مكان آخر. وإذا كان لديه صعوبات، فالخدمات الاجتماعية ستتولى المسؤولية عنه”.