مسؤولة إيطالية: إكسبو دبي فرصة لإعادة انطلاق شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت مسؤولة إيطالية أنه يمكن أن يكون إكسبو دبي 2021 فرصة لإعادة انطلاق شاملة عالمياً “بدءاً من استئناف العلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت الرئيسة السابقة لمعرض إكسبو 2015 والمفوضة العامة للجناح الإيطالي، ديانا براكّو في مقابلة مع صحيفة (إل كووتيديانو ناتسيونالي) الجمعة، أن “المعارض العالمية هي أحداث قادرة على إحداث تغيير في السرعة، التعجيل والنهضة الثقافية، الدبلوماسية، الاجتماعية والاقتصادية”.

وسلطت الضوء على أنه، “لهذا السبب قررت مجموعة عملي أن تكون حاضرة في الجناح الإيطالي بطريقة مهمة. ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على سبيل المثال، لمناسبة اليوم الوطني لإيطاليا، سندعم الحفل الموسيقي الكبير لأكاديميا مسرح (لا سكالا) الذي سيقام بحضور أعلى ممثلي السلطات الإيطالية والدولية”.

وأضافت براكّو أن “في دبي، نريد تعزيز نموذج البحث الإيطالي في قطاع علوم الحياة، وتقديم حلول مبتكرة في مجالات الصحة والسلامة والوقاية، بدءًا من تطبيق الذكاء الاصطناعي على التصوير التشخيصي. إذا كان هناك شيء واحد تعلمه الجميع من جائحة كوفيد 19 الرهيبة، فهو أنه يجب ألا نتوقف أبدًا عن الاستثمار في البحث”.

وأشارت المسؤولة إلى أنه “نحن نعيش اليوم، من بين أمور أخرى، في ظل التكامل بين البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الرقمية ثورة تغير الطب بشكل عميق”.

واسترسلت، “بصفتنا رعاة (ذهبيون) للحدث، فقد أنشأنا عملا تركيبًيا بعنوان: جمال التصوير، وهو عملاق للوسائط المتعددة يضم محتوى علمي غير منشور حول مستقبل الطب التنبئي والشخصي”. وأوضحت أن “يوم الافتتاح حافل بالخوف دائمًا. لم أزل أتذكر بعاطفة كبيرة يوم الأول من أيار/مايو 2015”.

وذكرت براكّو، أنه “أدركت أن الدورة الإيطالية للمعرض الدولي ستنجح بمجرد تدفق الحشود على طرق موقع المعرض. لقد أظهرنا أنه عندما يعمل بلدنا كفريق، يمكنه القيام بأشياء رائعة وتنفيذها بها بشكل جيد”. واختتمت معترفةً بأن ذلك كان بالنسبة لها “أصعب مهمة واجهتها في حياتي”.