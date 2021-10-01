معهد الإحصاء الإيطالي: الجراح التي خلّفها الفيروس وفيات أكثر وولادات أقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن الجراح التي خلّفها فيروس كورونا تتمثل بزيادة الوفيات وانخفاض الولادات.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، أضاف رئيس (إستات) جان كارلو بلانجاردو، أن “إيطاليا حققت رقماً قياسياً مطلقاً في معدلات المواليد وأعداد وفيات خليقة بحرب عالمية ثالثة”. على أية حال “تدرك إيطاليا، تأمّل وتثق بإمكانية إعادة النهوض مجدداً. إنها دولة رسمت سماتها بعد الوباء”.

وذكر بلانجاردو أن “نظرة إيطاليا للخروج من حالة الطوارئ الصحية، تُظهر بلدًا يتحرك في اتجاهين: يسعى من جهة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يتعامل مع ضربة ديموغرافية كبيرة تضعه في وضع هش حقاً”.

وأوضح رئيس (إستات) أن ايطاليا “بالتأكيد، بلد تميز بتجربة مؤلمة كان لها التأثير نفسه، من حيث الخسائر في الأرواح، لحرب عالمية ثالثة. أكثر من 130 ألف ضحية، معظمهم بالتأكيد من السكان الأكبر سنًا، لكنها لم تبطئ في الوقت ذاته عملية الشيخوخة التي لا هوادة فيها، كذلك بسبب تراجع عدد الولادات أثناء الوباء”.

وخلص بلانجاردو مؤكداً أن “التوقعات إذا تم تأكيدها، فسنغلق عام 2021 لأول مرة دون 400 ألف ولادة جديدة، ربما بنحو 390 ألفا”، وأنه “لإعطاء عنصر مقارنة، عام 1964 كانت لدينا أكثر من مليون ولادة”.