طبيب إيطالي: سنكون بمأمن من الوباء بتلقيح 90٪ من السكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى طبيب إيطالي، أنه “سيمكننا أن نتحلى بالهدوء عندما نقترب من تطعيم 90٪ من السكان ضد كوفيد 19، بمن فيهم الشباب والأطفال”.

وأوضح مدير معهد ماريو نيغري للأبحاث الدوائية، جوزيبي ريموتسي، في تقييمه للوضع الوبائي خلال مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الجمعة، أن “الأمور تسير بشكل جيد في إيطاليا في الوقت الحالي. لكن مع كوف ـ سارس ـ 2 يمكن توقع أي شيء، وإن قابلت شخصًا يمتلك اليقين، فلا تصدقه”.

وتابع: “يجب توخي الحذر نفسه عند إعطاء تعريفات دقيقة لـ(نهاية الوباء)، لأنه طالما لم يخضع الفيروس للسيطرة بعد، فلا يمكن أن تكون لدينا أية أوهام. إذا تمكنا من حصره في مناطق معينة فإنه لا يعود وباءً، وهذا لم يحدث”.

وأردف ريموتسي: “دعونا لا ننسى أنه تم القضاء تمامًا على الأمراض الفيروسية مرتين فقط في التاريخ: الجدري والطاعون البقري، وفي كلتا الحالتين كان هناك تطعيم مكثف في جميع أنحاء العالم”.

واسترسل: “في غضون ذلك، كيف يمكن المضي قدما بالعودة إلى الحياة الطبيعية؟ سنتمكن قريبًا من التخلي عن الكمامات في مواقف معينة. لكن ليس في الداخل، إن لم تكن هناك تهوية كافية، ولا حتى في الهواء الطلق إذا كان هناك حشد من أناس يصرخون”. باختصار “الفيروس لا يزال معنا والوباء لم ينته بعد. سيحدث ذلك عند التمكن من تطعيم الجميع في كل مكان، وكذلك الأطفال، لأن بإمكانهم حمل الفيروس”.

وذكّر ريموتسي بأن “في الولايات المتحدة وحدها، أصيب بالفيروس منذ بداية الوباء 5 ملايين شاب، احتاج عشرون ألفًا منهم للعلاج في المستشفى، و460 لقوا حتفهم”. أما بالنسبة للأطفال، فـ”لم تتم الموافقة على تلقيح من هم دون سن 12 عامًا منهم، على الرغم من أننا نعلم أن اللقاح آمن وفعال”.

وخلص مدير معهد الأبحاث الدوائية إلى القول إنه “بحلول نهاية العام ستكون بحوزتنا البيانات الكافية بهذا الصدد من شركتي فايزر وموديرنا”.