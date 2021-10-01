إيطاليا: وصول 135 مهاجراً إلى كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كروتوني – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنه بينما تشهد جزيرة لامبيدوزا الصقلية هدنة من ناحية تدفقات الهجرة على سواحلها، وصل 135 مهاجراً إلى ميناء كروتوني وجزيرة كابو ريتزوتو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) في الساعات الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين الذين رافقتهم إلى الساحل زوارق دوريات قوات الشرطة المالية، كانوا بمجموعتين، أولاهما على متن قارب، يحمل 34 مهاجرا إيرانيًا، مصريًا، تركيًا وعراقيًا”، بينما “كان على متن القارب الثاني 101 مهاجرًا لبنانيًا، سوريًا، مصريًا وأوكرانيًا”، مبينةً أن “من بينهم هناك بعض القاصرين أيضاً”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “حال وصول المهاجرين إلى البر، تم اخضاعهم جميعاً لفحوصات طبية، ومن ثم نُقلوا إلى مركز سانت آنا للاستقبال، الكائن على جزيرة كابو ريتزوتو”، شرق المقاطعة.