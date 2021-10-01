وكيل وزارة الخارجية الايطالي يفتتح جناح بلاده بـ إكسبو 2020 دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دبي-إفتتح وكيل الوزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، بينيديتو ديلا فيدوفا جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر إلى نهاية آذار/مارس 2022.

وتتضمن زيارة المسؤول الايطالي لدبي، لقاءات مع كل من وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي الشيخ نهيان بن مبارك عقل نهيان، ووكيل وزارة الثقافة والشباب مبارك الناخي.

وكما تشمل اجندة الزيارة مقابلة مع المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية، بوب كلارك، بالإضافة إلى مشاركته إلى جانب وزير الدولة للسياحة في سان مارينو، فيديريكو بيديني أماتي، في حفل توقيع بروتوكول التعاون بين الجناح الإيطالي وحكومة سان مارينو.

ويختتم وكيل وزارة الخارجية زيارته لدبي بلقاء أفراد الجالية الإيطالية المقيمين في المدينة.

ويحمل جناح إيطاليا في اكسبو دبي شعار “الجمال يجمع الناس”، الذي تمّ تصميمه في شكل هياكل 3 سفن مقلوبة رأساً على عقب.