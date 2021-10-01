بعثة الامم المتحدة في ليبيا تشارك بإجتماعات وفدي النواب والاعلى للدولة بالرباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماعات وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط بالمغرب، والذي “يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.”، حسبما جاء في بيان لها حمل تاريخ أمس الخميس موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للاجتماعات.

واشار البيان إلى أنها تشارك في هذا الاجتماع عبر “فريق فني” للبعثة، الذي “سيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وحض بيان البعثة الاممية “الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات”.