مجموعة ليوناردو تروج لطائرتها الجديدة بـ إكسبو 2020 دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوناردو الايطالية، العاملة في مجال الفضاء والدفاع، أليساندرو بروفومو وصوله الى دبي لزيارة اكسبو 2020.

وكتب بروفومو في تغريدة على (تويتر)، إنه “من دواعي سروري الحقيقي أن أزور إكسبو 2020 دبي”، مشيرا إلى أنها فرصة أبضا للترويج لطائرة المجموعة الجديدة طراز AW609

وتجمع طائرة AW609 بين أداء الإقلاع والهبوط العمودي لطائرة هليكوبتر مع السرعة والمدى والراحة التي تتمتع بها طائرة المحركات التوربينية.

وتسعى مجموعة ليوناردو لتسويق هذا الطراز من طائراتها في مجالات النقل الخاص من وسط مدينة إلى وسط مدينة أخرى (في مقصورة مريحة ومضغوطة سعتها 9 ركاب)، وفي مجال الخدمات الطبية الطارئة (EMS) والبحث والإنقاذ (SAR) والعمليات البحرية والدوريات.