الحزب الديمقراطي يأمل في دعم من حركة خمس نجوم بإنتخابات بلدية روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الامين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا عن الامل في الحصول على دعم من حركة خمس نجوم في جولة إعادة محتملة بين مرشح حزبه، وزير المالية السابق، روبرتو غوالتييري ومرشح يمين-الوسط إنريكو ميكيتي لإنتخاب رئيس بلدية العاصمة روما.

وتسعى حركة خمس نجوم لإعادة انتخاب مرشحتها عمدة روما المنتهية ولايتها، فيرجينيا راجي. ولكن إستطلاعات الرأي بشأن توجهات الناخبين تشير إلى أن المنافسة ستقتصر على مرشحي الحزب الديمقراطي وتيار يمين-الوسط في جولة إعادة تصويت تكاد تكون مؤكدة.

وقال ليتّا في تصريحات صحفية “في الجولة الاولى، الجميع يقولون أنهم سيصوتون لمرشحيهم”، ولكن “أنا على قناعة بأنه في الجولة الثانية ستكون هناك تقاربات جوهرية مع حركة خمس نجوم”.

وتشمل الانتخابات الادارية الايطالية، التي ستجري في يومي الاحد والاثنين المقبلين، المدن الاربع الكبرى في إيطاليا (روما، ميلانو، تورينو، نابولي)، لإنتخاب رؤساء البلديات وأعضاء إداراتها.