إيطاليا: تسجيل 52 حالة وفاة بكورونا و3405 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الجمعة تسجيل 3405 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و52 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والمرضى حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 675 ألفا و758، توفي منهم 130 ألفا و973.

الوفيات أمس الخميس كانت 51 وفاة والاصابات 3804 إصابة، فيما ثبت معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات عند 1.2 المعلن أمس %

وأفادت البيانات بتراجع في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 11 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 429 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 80 مريضا، ليصبح عددهم اليوم 3198.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و451 ألفا و133، بعد شفاء 4 آلاف و7 مريضا بين أمس واليوم.