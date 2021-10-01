رينزي: لا تأثير للانتخابات المحلية على حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى زعيم حزب (إيطاليا حية) السيناتور ماتيو رينزي أي تأثير محتمل لنتائج الانتخابات الادارية، المقررة يومي الاحد والاثنين المقبلين، على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، التي تحظى بدعم من أحزاب بتياري يسار-الوسط ويمين-الوسط.

وقال رينزي في تصريح للقناة السابعة الخاصة (LA7)، ردا على سؤال بهذا الصدد: “لا، حكومة دراغي تقوم بعمل ممتاز. إنها مدعومة من قبل قوى سياسية متعارضة تتنافس مع بعضها البعض في هذه الانتخابات المحلية. لنأخذ انتخابات بلدية روما على سبيل المثال: بالتأكيد لن تسقط الحكومة بسبب إنتخاب غويريني (مرشح الحزب الديمقراطي) أو ميكيتي (مرشح يمين-الوسط) أو راجي (مرشحة حركة خمس نجوم) أو كالندا (مستقل منشق عن الحزب الديمقراطي) لرئاسة البلدية”.

واشار رينزي، الذي ساهم في قيام حكومة دراغي، إثر انسحابه من تحالف خمس نجوم-الحزب الديمقراطي وسقوط حكومة جوزيبي كونتي الثانية، “الشعبويون في سقوط حر. في رأيي، لقد لاحظنا ذلك بعد تولي دراغي رئاسة الحكومة”، التي من “أكبر المؤيدين للاتحاد الاوروبي… الشعبويون والقوميون خسروا بالفعل”.