كونتي: الانتخابات الإدارية تحكمها ظروف ومحلية ولكن مسار يسار-الوسط واضح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس المكتب السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي إلى أن الانتخابات المحلية المقررة يومي الاحد والاثنين القادمين تحكمها “ظروف محلية متعددة”. وأضاف “لكنني أود أن أقول إن المسار العام لا يمكن المساومة عليه، إنه واضح جدًا”.

وجاءت تصريحات كونتي ردا على سؤال ما إذا كانت الانتخابات المحلية عنصرا لتقييم تحالف يسار-الوسط، حيث تخوض الحركة الانتخابات منفردة في بعض المناطق، كتلك لبلدية العاصمة روما، وتتحالف في مناطق أخرى مع الحزب الديمقراطي.

واختتم كونتي بالقول: “إنه اختبار نتوقع منه تشجيعًا وعلامات يقظة كبيرة للمعسكر التقدمي “.