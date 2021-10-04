إيطاليا: 8 قتلى 2 منهم إيطاليان بتحطم طائرة في ميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلنت السلطات الإيطالية عن تحطم طائرة سياحية في ميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال) ووفاة الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.

وأفادت هيئة الطوارئ الإقليمية (Areu) بأن الطائرة قد سقطت في منطقة سان دوناتو بضواحي المدينة، بعد ان أقلعت من مطار ليناتي عند الساعة 13:04 متوجهة إلى جزيرة سردينيا. وكان على متنها الطيار و7 ركاب، لقوا حتفهم جميعًا في الحادث.

وذكرت قيادة شرطة ميلانو أن “من بين الضحايا مواطنان إيطاليان”، مشيرة إلى أنه “في حالة عدم وجود قائمة رسمية بأسماء الركاب، سنبقى بانتظار نتائج مقارنات البيانات الجينية”.

وأشارت الشرطة إلى أن “الطائرة التي كانت تحمل علامة التعريف (Yr-Pdv)، تحطمت بعد اصطدامها بموقف سيارات متعددة الطوابق واشتعلت فيها النيران عند الاصطدام، مسببة احتراق المبنى بأكمله”.

وذكرت أن “موقف السيارات كان قيد الترميم، وبالتالي كان خاوياً وقت الحادث. وقد طالت النيران بعض السيارات التي كانت متوقفة قرب المبنى، لكن وفقًا لـ(Areu)، لا يوجد أشخاص آخرون متورطون بالحادث في الوقت الحالي، على الرغم من قيام رجال الإطفاء بعمليات التحقق”.

هذا وقد تدخلت مروحيات إنقاذ طبية، أربع سيارات إسعاف، رجال الإطفاء، الشرطة، قوات الدرك (كارابينييري) في مكان الحادث.