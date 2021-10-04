دي مايو: الدبلوماسية المناخية حاسمة لأجل السلام والأمن الدوليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “بالنظر إلى منطقة المتوسط ​​وجوارنا، نلاحظ أن دبلوماسية المناخ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهدف ضمان السلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى التنمية المستدامة”.

وفي كلمته بالفاتيكان الإثنين، خلال ندوة “الإيمان والعلم: نحو قمة (Cop26)”، الأممية حول المناخ في غلاسكو، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أضاف الوزير دي مايو أن “دبلوماسية المناخ تمثل توجهاً حاسماً في السياسة الخارجية لإيطاليا، وبشكل خاص في سنة نمارس فيها مسؤوليات مهمة على المستوى متعدد الأطراف”.

وذكر وزير الخارجية أن “التغيّر المناخي عامل مضاعف للمخاطر، وهو سبب متزايد للتوترات الدولية والصراعات والهجرة القسرية. الجفاف والحرائق الهائلة هذا الصيف وصعوبات إمدادات المياه في العديد من بلدان حوض المتوسط ​​ليست سوى أمثلة قليلة على التأثير المزعزع للاستقرار لتغير المناخ، في منطقة ترتفع درجة حرارتها أسرع بعشرين مرة من المتوسط ​​العالمي”.