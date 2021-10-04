وزير خارجية إيطاليا يحذر من ارتباط المناخ بالأمن في منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، من ارتباط المناخ بالأمن في منطقة المتوسط.

وفي كلمته بالفاتيكان الإثنين، خلال ندوة “الإيمان والعلم: نحو قمة (Cop26)”، الأممية حول المناخ في غلاسكو، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أضاف الوزير دي مايو أن “العمل الإيطالي في حوض المتوسط ​​يولي اهتماما خاصا للصلة بين المناخ والأمن”.

وذكر وزير الخارجية أنه “إلى جانب الالتزام المستمر بالحل السياسي على مسارح الأزمات، فإننا نعزز أجندة إيجابية للتعاون بشأن الموارد المتوسطية المشتركة، كالبيئة والمياه والطاقة”، مبيناً أن “تفكيرنا يتجه بشكل خاص في هذا الصدد إلى منطقة الساحل، حيث يؤدي التصحر المتزايد إلى صراع مرير للوصول إلى الموارد النادرة، كالمياه والأراضي الصالحة للزراعة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن هذه “ديناميكية تسرع عملية عدم الاستقرار في تلك الدول وتزيد من تفضيل انتشار الخلايا الإرهابية”. وتوقع أن يكون “الأمن المناخي في قلب حدثين مهمين سنستضيفهما في الأسابيع المقبلة”.

وقد أشار دي مايو بهذا إلى المؤتمر الوزاري الإيطالي الأفريقي المخصص للبيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وإلى الدورة العاشرة لمؤتمر إيطاليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في روما، “حيث سنركز على الجوانب الحيوية والإمكانيات المتعلقة بالمحيطات”.