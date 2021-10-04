إيطاليا: أقصى التزام لتلعب مجموعة العشرين دوراً في COP26

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، “بذل قصارى جهدنا لضمان أن قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي ستعقد في روما من 30ـ31 تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نجاح مؤتمر (COP26)، بالتطلع إلى أهداف مناخية أكثر طموحًا، في إطار احترام كرامة الإنسان، العمل والتوازن الاجتماعي”.

وفي كلمته بالفاتيكان الإثنين، خلال ندوة “الإيمان والعلم: نحو قمة (Cop26)”، الأممية حول المناخ في غلاسكو، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أضاف الوزير دي مايو أن “إيطاليا، بصفتها الرئيسة الدورية لمجموعة العشرين وشريك المملكة المتحدة في قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو”، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تقف في الطليعة لتسريع انتقال الطاقة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “نحن نعتبر الأحداث التي نستضيفها خلال هذا العام، مراحل مهمة في مسار المفاوضات نحو غلاسكو”.