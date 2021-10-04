خيبة أمل إيطالية لعدم منح مطوري لقاحات كورونا جائزة نوبل للطب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب إخصائيون إيطاليون عن خيبة أملهم في عدم منح جائزة نوبل للطب إلى باحثين طوروا اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وكانت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن فوز العالمين الامريكيين ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (اللبناني الاصل) بجائزة نوبل للطب لهذا العام.

وقال مستشار وزير الصحة في الحكومة الايطالية، الاستاذ في الجامعة الكاثوليكية بالعاصمة روما، فالتر ريتشاردي، “بدا لي أن جائزة نوبل للطب لهذا العام ذات صلة بوباء كوفيد-19 كانت أكثر استحقاقا. لكن الأكاديمية السويدية لها إيقاعاتها وطقوسها الخاصة، والسويديون شديدو البرودة حتى تجاه الوباء”.

أما مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوة، الدكتور ماتيو باستي قال لمجموعة آدنكرونوس الاعلامية “إنها خيبة أمل كبيرة، ربما يكون الوقت قد مضى على هذا الاعتراف أيضًا”، في إشارة الى منح الجائزة للعالمين الامريكيين تقديرا لعملهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس. وأضاف “بمعنى أنه، عدم التجاوب مع ما حدث في العامين الماضيين، وعدم امتلاك القدرة على منح الجائزة لمن اخترع تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRna) يجعل هذه الجائزة عفا عليها الزمن”.

ويشير هنا أخصائي الأمراض المعدية الايطالي إلى العالمين أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، مؤسسا شركة بيونتك الالمانية والتي صنعت مع شركة فايزر الامريكية أحد أول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وقال “بالنسبة لشاهين وزوجته هناك جوائز أخرى أكثر أهمية وأقول هذا كعالم. فكل من طور تقنية mRna قد حصل على أكثر من جائزة، تقدير عالمي كبير لإنقاذهم حياة الملايين من الناس”.