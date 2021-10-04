زعماء دينيون يدعون الحكومات لتعاون دولي من أجل طاقة نظيفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وقع ما يقرب الـ40 زعيمًا دينيًا على نداء مشترك، قدمه البابا فرنسيس إلى الرئيس المعين قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو ألوك شارما، وإلى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، يضغطون فيه على الحكومات من أجل تعاون مشترك نحو طاقة نظيفة.

وشمل الموقعون ممثلين رفيعي المستوى لجميع الطوائف المسيحية، الإسلام السني والشيعي، اليهودية، الهندوسية، السيخية، البوذية، الكونفوشيوسية، الطاوية، الزرادشتية والجاينية، ويمثلون طيفاً واسعًا للقادة الدينيين.

ويطالب النداء بشكل خاص بأن “يصل العالم إلى الصفر من ناحية صافي انبعاثات الكربون بأسرع وقت ممكن، للحد من الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية وإيصالها إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة”.

وحث النداء “أغنى الدول وكل من يتحمل أكبر قدر من المسؤولية، على تولي زمام المبادرة، وتكثيف الإجراءات المناخية داخلياً، وتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة للتكيف مع التغيّر المناخي والتصدي له”.

وأشار النداء إلى أن من الضروري أن “تزيد الحكومات من طموحاتها وتعاونها الدولي من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، والنظم الغذائية الصديقة للبيئة، والتمويل المسؤول”.

كما ألزم النداء “القادة الدينيين أنفسهم بمزيد من العمل لأجل المناخ. على وجه الخصوص، من خلال بذل جهد أكبر لتثقيف أتباع تقاليدهم والتأثير عليهم والمشاركة بفاعلية في النقاش العام حول القضايا البيئية”، فضلا عن “دعم القادة الدينيين للعمل على تخضير أصول مجتمعاتهم، كالممتلكات والاستثمارات”.