إيطاليا: اعتقال مطلوب للعدالة أثناء عبوره البحر من ليبيا إلى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال شخص مطلوب للعدالة أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى مدينة مارسالا الصقلية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن “الرجل كان مطلوبًا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية منذ 9 كانون الثاني/يناير 2019″، وقد “قامت العناصر من فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمديرية شرطة تراباني، ووحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، بمساعدة هيئة حماية الموانئ، بتعقبه واعتقاله على متن قارب كان يحمل 20 مهاجراً، يوشك على الغرق قبالة سواحل مارسالا”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “الرجل، وهو تونسي يبلغ من العمر 33 عامًا، ينتمي إلى تنظيم إجرامي تونسي مختص بتسهيل الهجرة السرية من السواحل الأفريقية إلى سواحل صقلية”، وقد “أتاحت عملية (أبياد) الأمنية التعرف على أعضاء التنظيم الإجرامي الخمسة عشر، الذين يقمون لقاء مبالغ كبيرة، بتنظيم عبور مجموعات صغيرة من المواطنين التونسيين، بعضهم مثقل بالإجراءات القضائية، من سواحل تونس إلى تراباني”.

وتابعت: “كما تزود العصابة المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالدعم اللوجستي، وتستثمر عائدات أعمالها في شراء العقارات والقوارب لعمليات العبور”. واختتمت بالقول إن “الرجل المطلوب موقوف الآن في سجن بيترو تشيروللي في تراباني”.