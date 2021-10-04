إيطاليا: بلدة سورينتو تستضيف اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت إيطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة العشرين أن بلدة “سورينتو” المُطلَّة على خليج نابولي، ستستضيف اجتماع وزراء المجموعة للتجارة الدولية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

واشار بيان صدر عن وزارة الخارجية الاثنين، إلى أنه في اجتماع وزراء التجارة، تعتزم الرئاسة الإيطالية وضع إصلاح منظمة التجارة العالمية في قلب جدول الأعمال، مما يوفر قوة دفع سياسية لعملية شاملة لإصلاح مؤسسي للمنظمة من أجل إعادة إطلاق التعددية التجارية.

وقالت إن “إعلان سورينتو الوزاري” سيعكس الأولويات المذكورة أعلاه خلال التقدم المرتقب من مشاورات المؤتمر.