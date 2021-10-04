عالم فيروسات إيطالي: حذر وحاجة إلى تنظيم لاقتراب موسم الشتاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا عالم فيروسات إيطالي إلى توخي حذر والحاجة إلى التنظيم من ناحية وباء كوفيد 19 على ضوء اقتراب موسم الشتاء.

وقال عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، في تصريحات إذاعية الإثنين، حول احتمال عودة ظهور الفيروس في الشتاء، إنه “لا يجب أن نقلق، لكن يجب أن نهتم، أي أن ننظم أنفسنا. ينبغي أن يُنظر إلى هذا الوباء على أنه موجات خلقها رمي حجر في بركة ماء، الأولى أثقل، ثم تبدأ بالهدوء، لكننا ما نزال في مرحلة وسيطة”.

وذكر بريلياسكو، وهو المدير العلمي لمعهد (غالياتسي) للعلاج والاستشفاء العلمي، أنه “في المستقبل القريب، سنواجه مشكلة الشتاء الذي يلوح في الأفق، ونعلم ما يعنيه التغيّر المفاجئ في درجات الحرارة، والبقاء منغلقين في المنزل لفترة طويلة”. وأضاف أنه “فضلا عن ذلك، سيعود هذا العام التأثير الذي لم يُشاهد العام الماضي، بفضل الإجراءات الصارمة”.

وأشار عالم الفيروسات إلى أن “هناك حاجة لأن نكون مستعدين، لتنظيم أنفسنا من وجهة نظر البروتوكولات وعدم السماح بخفض مستوى حذرنا، لأن أي اتصال شخصي يمثل حتى اليوم خطرًا محتملاً للإصابة بالعدوى، حتى لو كانت هناك حماية من الحالات الخطيرة بفضل اللقاحات، مما يجب أن يجعلنا نشعر بمزيد من الهدوء، لكن ليس كثيرًا”.

وذكّر بريلياسكو بأنه “لا يزال يتعين علينا إقناع الأشخاص المتشككين باللقاحات بأن الحصول على التطعيم، الذين لا يثقون به، هو العنصر الذي سيحدث الفرق في قهر الجائحة”. واختتم بالقول إن “علينا تجاوز هذا الشتاء، لنكون قادرين من ثم على إجراء تقييم من ناحية منح حرية أكبر”.