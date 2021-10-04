إيطاليا: تسجيل 37 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 و1612 إصابة بين أمس واليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاثنين تسجيل 1612 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و37 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والمرضى حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 683 ألفا و446، توفي منهم 131 ألفا و68.

الوفيات أمس الأحد كانت 33 وفاة والاصابات 2968 إصابة، فيما يقدر معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات بـ1.3%.

وأفادت البيانات بارتفاع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 6 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 437 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 41 مريضا، ليصبح عددهم اليوم 3032.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و460 ألفا و482، بعد شفاء 2446 مريضا بين أمس واليوم.