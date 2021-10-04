زعيم الحزب الديمقراطي يفوز بمقعد برلماني في إنتخابات تكميلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-فاز الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا بمقعد في مجلس النواب في تصويت تكميلي بدائرة مدينة سيينا (وسط)، جرى تزامنا مع الانتخابات المحلية، لملء مقعد شاغر بعد إستقالة وزير المالية الاسبق، جان كارلو بادوفان العام الماضي من البرلمان إثر تعيينه رئيسا لمصرف أوني كريدت.

وحاز زعيم الحزب الديمقراطي على 49% من أصوات الناخبين، مقابل 37% لمنافسه في تيار-يمين الوسط.

مدينة سيينا (وسط مقاطعة توسكانا) هي إحدى معاقل اليسار الايطالي السابقة وانتزعها يمين-الوسط منه في إنتخابات إدارية جرت في عام 2018.

ليتّا (55 عاما) تولى قيادة الحزب الديمقراطي في آذار/مارس 2021، وتقلد منصب رئيس الوزراء في نيسان/أبريل 2013 وأضطر الى الاستقالة في شباط/فبراير 2014 إثر ضغوط من السيناتور ماتيو رينزي، الذي خلفه على رئاسة الحكومة بعد فوزه بزعامة الحزب الديمقراطي.