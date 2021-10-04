زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي: أظهرنا أن اليمين قابل للهزيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم الحزب الديمقراطي، إنريكو ليتا، أن الانتخابات المحلية، “أثبتت أن الفوز ممكن عبر إئتلاف موسع” في يسار-الوسط لا يقتصر على الحزب الديمقراطي.

وقال مساء الاثنين، تعقيبا على الانتخابات التي أظهرت فوز الائتلاف في الجولة الاولى في بلديات ميلانو وبولونيا ونابولي، بينما تتجه العاصمة روما وتورينو إلى جولة إعادة، بسبب إنقسام الاحزاب المحسوبة على يسار-الوسط، “لقد أظهرنا أن اليمين قابل للهزيمة”.

وأضاف ليتا: “اليمين أخطأ حملته الانتخابية. لقد فاز عندما كان يوحده، برلسكوني”، الذي لم يشارك في الحملة لأسباب صحية. ورأى زعيم الحزب الديمقراطي أن “اليمين لا يفوز بدون برلسكوني. هذا انتصار عظيم للحزب الديمقراطي ويسار-الوسط يقوي إيطاليا والحكومة: لقد عدنا إلى التناغم مع الشعب الايطالي”.