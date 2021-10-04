سياسي ليبرالي إيطالي: نتيجة إنتخابات البلديات صفعة مدوية ليمين-الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السياسي الليبرالي المخضرم، الرئيس الاسبق لمجلس الشيوخ عن حزب (فورتسا إيتاليا)، مارشيللو بيرا إن نتيجة الانتخابات المحلية جاءت كـ”صفعة مدوية” ليمين-الوسط.

وقال بيرا، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية “انتهى الأمر تمامًا كما كنت أتوقع. تلقى يمين-الوسط صفعة مدوية على الوجه في جميع المدن الكبرى”.

وأضاف بيرا، المحسوب مؤخرا على المقربين من زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، “هذه الهزيمة هي نتيجة خلافات مستمرة. لدينا ائتلاف يمين-وسط لا يمتلك مشروع مشترك. وفي النهاية بالنسبة للسباق على رئاسة البلديات سعوا لإختيار مرشحين أقل كفاءة”.