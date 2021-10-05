دي مايو والصفدي يستعرضان قضايا منطقة المتوسط الموسعة الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أمس بقصر (فارنسينا) مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، حزمة من القضايا الرئيسية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة.

وأشار بيان صدر في روما إلى أنه فيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد رئيس الدبلوماسية الايطالية التزام سلطات بلاده بدعم عملية الانتقال السياسي من خلال تحقيق أولويتين: انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

أما بشأن عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، أعرب الوزير دي مايو عن أمله في إعادة إطلاق المبادرة الدبلوماسية لحل سياسي للصراع، مؤكدا في هذا الصدد على توافق وجهات النظر بين روما وعمّان بشأن آفاق حل الدولتين واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

كما أفادت الخارجية الايطالية بتقارب الرؤى بين الطرفين حول القضايا الإقليمية الرئيسية الأخرى بالمنطقة مثل لبنان وسورية والعراق وإيران وأفغانستان ومكافحة الإرهاب، كما تم التأكيد على أواصر الصداقة القوية التي تشكل إطارا هيكليا للعلاقات الثنائية بين البلدين.