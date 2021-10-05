ميلوني ترفض “الانتصار المزعوم” لتيار يسار-الوسط في الانتخابات المحلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفضت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجا ميلوني “الانتصار المزعوم” لتيار يمين-الوسط في الانتخابات المحلية التي جرت في يومي الاحد والاثنين الماضيين.

وفاز مرشحو يسار-الوسط في الجولة الاولى للإنتخابات البلدية في ميلانو وبولونيا ونابولي، بينما يحتدم التنافس بين التيارين للظفر برئاسة بلديات كل من روما وتورينو وتريستي في جولة إعادة بعد اسبوعين.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مساء أمس “لقد سمعت في تعليقات بعض أمناء الاحزاب وأيضًا في تعليقات مختلف المحللين عن انتصار كبير مزعوم لتيار يسار-الوسط لا أعترف به”.

وأضافت “لقد جرى التصويت في مقاطعة كالابريا”، وهي المقاطعة الوحيدة التي شهدت إنتخابات إقليمية “حيث تم تأكيد فوز يمين-الوسط. أما في الانتخابات البلدية لست عواصم مقاطعات، خمس كانت في أيدي يسار الوسط ككل وواحدة في يد يمين-الوسط، النتائج التي لدينا اليوم هي الفوز المؤكد ليسار-الوسط في ثلاث من هذه المدن وثلاث أخرى ستشهد إعادة تصويت”. وقالت “الاحتفالات بالنصر الكبير ليسار-الوسط أخشى أنه يجب تأجيلها على الأقل لأسبوعين. لأن النتيجة قد تتغير من 5-1 لصالح يسار-الوسط إلى 3-3”.

وشددت ميلوني على أن “الأرقام تقول إن المنافسة ما زالت مفتوحة، وأهمها تلك في العاصمة روما”.