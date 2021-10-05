رينزي يدعو الحزب الديمقراطي لـ”عدم الارتماء في حضن حركة خمس نجوم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب (إيطاليا حية) الوسطي، السيناتور ماتيو رينزي أن “الحزب الديمقراطي المتحرر من الارتماء في حضن حركة خمس نجوم يفوز”، وذلك في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات المحلية.

وكتب رينزي، الامين العام الاسبق للحزب الديمقراطي والمنشق عنه، في مقال على مدونته الالكترونية: “الحزب الديمقراطي الإصلاحي ينافس، أما إذا جرى خلف الشعبويين فإنه يخسر”.

وفي إشارة إلى سقوط حكومة جوزيبي كونتي الثانية بإنسحاب وزراء حزبه منها، والذي أدى إلى إنهيار إئتلاف يسار-الوسط بقيادة حركة خمس نجوم -الحزب الديمقراطي ولاحقا إلى تشكيل حكومة ماريو دراغي، رأى رينزي أن “أزمة كانون الاول/يناير الماضي أنقذت إيطاليا وأنقذت الحزب الديمقراطي أيضًا”.

وقال رينزي إن “المنطقة الإصلاحية (من المعتدلين الذين لا يريدون سالفيني وميلوني، إلى الديمقراطيين الذين لا يريدون الموت غريلليين (في اشارة الى مؤسس حركة خمس نجوم، بيبي غريللو) قوية للغاية، سواء في انتخابات فزنا فيها أم لا، فإن النتائج جيدة للغاية. وهذا أمر أساسي في ضوء انتخابات عام 2023” البرلمانية.